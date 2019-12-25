Президент России Владимир Путин не согласился с оценками главы Счётной палаты Алексея Кудрина относительно результативности национальных проектов и методов стимулирования экономического роста.
Если бы не нацпроекты, то не было бы уровня, который имеется сегодня. Мы просто не смогли бы его обеспечить, именно нацпроекты позволили направить туда дополнительные ресурсы, — цитирует Путина «Интерфакс».
Кудрин в своём выступлении указал на расхождения ряда министерств и СП по показателям выполнения нацпроектов. Также он выразил уверенность, что России не удастся в ближайшие шесть лет выйти на среднемировые темпы экономического роста.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства отметил, что в нём не было практического результата.
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