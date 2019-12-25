https://static.news.ru/photo/85af2216-2734-11ea-b123-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Алексей Кудрин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не согласился с оценками главы Счётной палаты Алексея Кудрина относительно результативности национальных проектов и методов стимулирования экономического роста.

Если бы не нацпроекты, то не было бы уровня, который имеется сегодня. Мы просто не смогли бы его обеспечить, именно нацпроекты позволили направить туда дополнительные ресурсы, — цитирует Путина «Интерфакс».

Кудрин в своём выступлении указал на расхождения ряда министерств и СП по показателям выполнения нацпроектов. Также он выразил уверенность, что России не удастся в ближайшие шесть лет выйти на среднемировые темпы экономического роста.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства отметил, что в нём не было практического результата.