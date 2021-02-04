Путин посмертно наградил погибших в Красноярске пожарных

https://static.news.ru/photo/1582d3ae-6700-11eb-809f-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трёх пожарных, погибших во время тушения возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, — гласит текст документа.

Согласно распоряжению, награды посмертно вручены старшему прапорщику внутренней службы Жалнерчику Анатолию, старшему прапорщику внутренней службы Пузыреву Алексею, а также сержанту внутренней службы Рябцеву Максиму.

Напомним, пожар произошёл накануне на складе автозапчастей в Красноярске. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Позднее выяснилось, что они погибли. Кроме того, в результате ЧП скончался работник склада.

Ранее NEWS.ru писал, что пятница, 5 февраля, на территории Красноярского края будет днём траура по погибших спасателям, которые участвовали в ликвидации пожара на складе. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Усс.