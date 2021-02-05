Путин посмертно наградил экипаж самолёта L-410, разбившегося в 2017 году

https://static.news.ru/photo/88a9f076-688e-11eb-bb25-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества экипаж самолёта L-410, который разбился 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае. Указ опубликован на сайте Кремля.

За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, — говорится в документе.

Ордена получили пилот-инструктор Игорь Шумаков и второй пилот Александр Зуев.

Воздушная машина разбилась в посёлке Нелькан при повторном заходе на посадку. На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа. Выжила трёхлетняя девочка. Она была прооперирована, а затем переведена на реабилитацию.

Как писал NEWS.ru, Путин посмертно наградил пожарных, погибших в Красноярске. Согласно распоряжению, награды вручены старшему прапорщику внутренней службы Жалнерчику Анатолию, старшему прапорщику внутренней службы Пузыреву Алексею, а также сержанту внутренней службы Рябцеву Максиму. Пожар произошёл накануне на складе автозапчастей в Красноярске. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.