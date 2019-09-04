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Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны. Встреча российского лидера и малайзийского премьера состоялась на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мохамад, которому сейчас 94 года, рассказал Путину, что в его стране предельный возраст для президента повысили до 95 лет, пишет « Газета.ru ».

Я пока не дотягиваю, — пошутил российский лидер.

Путину сейчас 66 лет. В конце июня президент России Владимир Путин поделился своими размышлениями с западными журналистами о том, кто сменит его на посту главы Российского государства, писал News.ru.