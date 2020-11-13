Путин пошутил о своём кресле на совещании с военными

https://static.news.ru/photo/6e1309b0-273d-11eb-987b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин даже во времена пандемии старается с юмором подходить к трудностям и необходимым для профилактики коронавируса ограничениям. Во время совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса президент пошутил по поводу своего кресла, которое стояло на расстоянии от других.

Отсели подальше? Вы меня боитесь или меня от вас берегут? — приводят «Вести.ru» слова Путина.

В ответ на это глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сказал: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

Дело в том, что кресло верховного главнокомандующего расположено так, чтобы он был в максимальной безопасности, и связано это с санитарными мерами, действующими в президентской резиденции.

В России в воскресенье коэффициент распространения COVID вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Кроме того, за последние сутки в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. 25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно. За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее), писал NEWS.ru.