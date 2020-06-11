Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах

Российский президент Владимир Путин поручил поддержать уровень заработных плат в образовательных и медицинских организациях. Он распорядился выделить на эти цели 41,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Пункт о поддержке данных структур содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
Кабмину обеспечить выделение ассигнований из федерального бюджета в размере 41,7 млрд рублей на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, в том числе на сохранение уровня оплаты труда работников не ниже уровня, достигнутого в 2019 году, — указано в перечне.
До 15 июня Путину представят первый доклад на эту тему, а затем правительство будет отчитываться президенту ежеквартально.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин оценил влияние COVID-19 на подготовку к параду Победы.
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