Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и больницах

https://static.news.ru/photo/a5d62440-abff-11ea-a11b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поручил поддержать уровень заработных плат в образовательных и медицинских организациях. Он распорядился выделить на эти цели 41,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Пункт о поддержке данных структур содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Кабмину обеспечить выделение ассигнований из федерального бюджета в размере 41,7 млрд рублей на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения, в том числе на сохранение уровня оплаты труда работников не ниже уровня, достигнутого в 2019 году, — указано в перечне.

До 15 июня Путину представят первый доклад на эту тему, а затем правительство будет отчитываться президенту ежеквартально.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин оценил влияние COVID-19 на подготовку к параду Победы.