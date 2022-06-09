Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Его выполнение возложено на правительство РФ.

Правительству Российской Федерации: <...> предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа, — говорится в сообщении.

Выполнить данное распоряжение следует до 30 сентября 2022 года.

Государство в рамках программы туристического кешбэка, разработанной Федеральным агентством по туризму, субсидирует поездки по России. По условиям программы туристы оплачивают своё путешествие картой «Мир» и получают обратно 20% его стоимости. На сегодняшний день сумма туристического кешбэка по России не превышает 20 тысяч рублей.

Ранее вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что Сочи надо исключить из программы туристического кешбэка. Выплаты необходимо производить за покупку туров в те регионы, которые недосчитались туристов из-за закрытия аэропортов, отметил он.