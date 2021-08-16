Путин поручил улучшить работу властей и бизнеса против коррупции

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Комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией поручил разработать президент России Владимир Путин. Соответствующее требование приводится в Национальном плане противодействия коррупции на 2021--2024 годы. Указ о принятии данного документа размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции поручается правительству РФ при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ и общероссийских движений предпринимателей.

Доклад о результатах исполнения настоящего пункта представить до 30 мая 2023 года, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что избежавшим тюрьмы коррупционерам могут запретить работать на госслужбе.