Путин поручил снизить эмиссию парниковых газов

https://static.news.ru/photo/d09ea6f2-abfe-11eb-931b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сократить в России до 2050 года объём эмиссии парниковых газов (углекислого газа, оксидов азота, метана, фторидов CF4 и C2F6) до более низких показателей, чем в Евросоюзе. Он поручил правительству предусмотреть это в стратегии социально-экономического развития страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объёма чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза, — говорится в перечне поручений президента.

Отчитаться об исполнении этого поручения должен премьер-министр РФ Михаил Мишустин до 15 сентября.

Ранее Владимир Путин предложил лидерам других стран совместными усилиями вести мониторинг вредных выбросов всех видов. С такой инициативной он выступил на саммите по вопросам климата. Он высказал уверенность, что борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Такая работа потребует серьёзных инвестиций в наиболее значимые климатические проекты. Путин призвал активизировать разработку низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.

Он заверил, что Россия со своей стороны готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые решат инвестировать в чистые технологии. Кроме этого, страна готова предложить целый набор совместных проектов.