Путин поручил Шойгу укрепить западную границу

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не экономить на газе внутри России, а также активнее заниматься его переработкой и искать рынки для переориентации поставок. В качестве примера Матвиенко привела США, которые львиную долю добываемого голубого топлива оставляют себе, сообщает ТАСС.

Нам нужно параллельно думать о переориентации на другие рынки, создавать для этого условия. Но главная, мне кажется, задача — переосмыслить вообще возможности использования газа, активнее развивать газоперерабатывающие предприятия, — пояснила...