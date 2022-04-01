Песков: президент Путин поручил Шойгу укрепить западную границу
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:57, 02 апреля 2022
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать нужный паритет. Соответствующее поручение российский лидер Владимир Путин отдал министру обороны Сергею Шойгу. Он добавил, что это будет сделано таким образом, чтобы «никому не приходило в голову напасть на нас», передаёт РИА Новости.
Путин дал поручение разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах, — рассказал Песков.
По словам представителя Кремля, эти действия направлены на обеспечение безопасности России.
Пресс-служба американских военно-воздушных сил ранее сообщила, что США отменили ранее перенесённое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменён, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряжённости с Россией в ядерной сфере. Первоначально испытания были намечены на начало марта. Представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы избежать напряжённости с Россией.