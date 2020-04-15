Путин поручил сформировать в РФ достаточный коечный фонд по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/9e41f3d0-8157-11ea-847e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству сформировать достаточное количество коек для оказания помощи больным коронавирусом. Это поручение предписано выполнить до 22 апреля с учётом прогнозов по возможному числу заражённых.

Сформировать достаточное количество специализированных коек для оказания медицинской помощи больным, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, — говорится в перечне поручений президента на сайте Кремля.

Президент также поручил сформировать достаточное количество медицинских бригад, укомплектовав их врачами, средним и младшим медперсоналом, в том числе из числа работников профильных образовательных организаций.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин поручил правительству к 20 апреля обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом. Доклад с такой информацией должен предоставляться президенту ежедневно. К 20 апреля кабмин должен принять меры по формированию единого федерального резерва. В него войдут средства индивидуальной защиты, медоборудование, лекарства, дезинфицирующие и иные средства для борьбы с коронавирусом. В документе отмечается, что министры также должны предусмотреть механизм оперативного направления этих ресурсов в медорганизации.