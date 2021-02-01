Путин поручил разработать доптребования к иностранным IT-компаниям

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Президент РФ Владимир Путин поручил Кремлю и правительству представить к 1 августа предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ, — говорится в поручении на сайте Кремля.

Это поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2020 года.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной Сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай. По его словам, ключевые права на управление Интернетом имеют США. При этом он напомнил, что уже звучали угрозы отключения России от системы международных расчётов SWIFT. Медведев добавил, что при отключении Интернета «у нас не будет доступа к основным узлам этой сети». На этот случай в стране принят закон о российском сегменте Интернета.

2020 год в значительной степени повлиял на развитие российского сегмента Интернета за счёт ряда важных событий и процессов. Главными факторами для масштабных изменений стали: смена правительства России в начале года; пандемия коронавируса, ставшая причиной перевода множества процессов в онлайн-формат; налоговый манёвр для IT-компаний, который обеспечил господдержку для отрасли; развитие искусственного интеллекта; реформа институтов развития.