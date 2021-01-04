Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах вакцинированным от COVID

https://static.news.ru/photo/c044155a-4e73-11eb-bb04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство до 20 января должно рассмотреть вопрос о сертификатах для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

В указе, обнародованном пресс-службой Кремля, говорится, что сертификаты должны получить те, кто прошёл вакцинацию с целью профилактики COVID-19, используя российские вакцины. Также правительство должно рассмотреть вопрос о международном признании этих документов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств.

Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Соответствующий сервис заработал с 1 января.