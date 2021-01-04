Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах вакцинированным от COVID

Российское правительство до 20 января должно рассмотреть вопрос о сертификатах для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
В указе, обнародованном пресс-службой Кремля, говорится, что сертификаты должны получить те, кто прошёл вакцинацию с целью профилактики COVID-19, используя российские вакцины. Также правительство должно рассмотреть вопрос о международном признании этих документов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств.
Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
Как ранее передавал NEWS.ru, россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Соответствующий сервис заработал с 1 января.