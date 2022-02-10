18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Путин поручил рассмотреть вопрос о кешбэке за научно-популярный туризм

11:18, 11 февраля 2022
Путин поручил рассмотреть вопрос о кешбэке за научно-популярный туризм Туристическая группа идёт по кратеру вулкана. Вулкан Горелый, Камчатка, Россия Фото: Thomas Sbampato/imageBROKER.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент России Владимир Путин поручил проработать план по обеспечению развития научно-популярного туризма в стране и подумать о создании туристического кешбэка за такие поездки, говорится в материалах на сайте Кремля. В сообщении отмечается, что подобная мера поддержки может появиться уже в 2022 году.

Разработать и реализовать план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в РФ, определив источники финансирования таких мероприятий начиная с 2022 года и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов, — говорится в поручении президента по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. 

Доклад по этой инициативе должен быть представлен до 30 апреля.

Ранее Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В документе сказано, что задачи комиссии — «обеспечивать национальную безопасность РФ в миграционной сфере и регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития страны». Главой новой структуры будет назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео