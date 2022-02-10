Путин поручил рассмотреть вопрос о кешбэке за научно-популярный туризм

Президент России Владимир Путин поручил проработать план по обеспечению развития научно-популярного туризма в стране и подумать о создании туристического кешбэка за такие поездки, говорится в материалах на сайте Кремля. В сообщении отмечается, что подобная мера поддержки может появиться уже в 2022 году.

Разработать и реализовать план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в РФ, определив источники финансирования таких мероприятий начиная с 2022 года и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов, — говорится в поручении президента по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

Доклад по этой инициативе должен быть представлен до 30 апреля.

Ранее Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В документе сказано, что задачи комиссии — «обеспечивать национальную безопасность РФ в миграционной сфере и регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития страны». Главой новой структуры будет назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.