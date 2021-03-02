Путин поручил расширить пропускную способность БАМа и Транссиба

https://static.news.ru/photo/0672e84e-7b6a-11eb-aac0-96000091f725_660.jpg Фото: Bill Bachmann/Danita Delimont/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству зафиксировать этапы и параметры расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Он отметил, что эта работа должна быть «чёткой и ритмичной».

Работа должна быть максимально чёткой и ритмичной. В этой связи поручаю правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Об этом российский лидер заявил на совещании по вопросам развития угольной отрасли, прошедшем в режиме видеоконференции. По его словам, это важно и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний.

Прошу правительство чётко координировать выполнение планов по развитию БАМа и Транссиба, а также обязательств сторон, занятых в этой работе. И прошу до 1 июля текущего года обеспечить заключение соответствующих соглашений между угольными компаниями и РЖД, рассчитанных до 2024 года. В основе этих соглашений должен лежать принцип взаимной ответственности, — добавил Путин.

Как писал NEWS.ru, первый вице-премьер РФ и председатель совета директоров ОАО «РЖД» Андрей Белоусов, говоря о задачах на 2021 год, отметил важность налаживания бесперебойной работы пассажирского комплекса в пригородном и дальнем сообщении. Ещё одной ключевой задачей председатель совета директоров назвал безусловное выполнение всех инвестиционных планов. Кроме того, особое внимание должно быть уделено развитию Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, а также капитальному ремонту пути и приобретению подвижного состава. Он отметил, что на обновление подвижного состава в 2021 году будет направлено 120 млрд рублей.