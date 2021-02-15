Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов

https://static.news.ru/photo/b9636332-6fa0-11eb-bf0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 декабря 2021 года протестировать при участии ФСБ возможность использования электронных дубликатов документов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

При участии ФСБ России обеспечить проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо. Срок — 1 декабря 2021 года, — сказано в поручении президента.

В конце января вопрос о введении электронных дубликатов документов начали прорабатывать Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры. В приоритете рассматривается проект использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. Если инициатива станет успешной, то ведомства начнут работать над введением в обиход электронных водительских прав.

В это же время о проблемах с введением цифровых трудовых книжек заявил Минтруд и решил продлить эксперимент на четыре месяца. Окончание эксперимента планировалось 31 марта, но теперь его продлят до конца июля, сообщал NEWS.ru.