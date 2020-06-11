Россия

Путин поручил проверить знания школьников

19:38, 11 июня 2020

Президент России Владимир Путин дал поручение Минпросвещения и Роспотребнадзору организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения, — указано в перечне поручений.

Доклад Путину должен быть представлен до 1 октября.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения. 

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