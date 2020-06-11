Путин поручил проверить знания школьников

Президент России Владимир Путин дал поручение Минпросвещения и Роспотребнадзору организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам. Перечень опубликован на сайте Кремля.
Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать проверку знаний обучающихся по основным общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения, — указано в перечне поручений.
Доклад Путину должен быть представлен до 1 октября.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения.
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