Путин поручил проверить знания школьников

Российский президент Владимир Путин поручил поддержать уровень заработных плат в образовательных и медицинских организациях. Он распорядился выделить на эти цели 41,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Пункт о поддержке данных структур содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Кабмину обеспечить выделение ассигнований из федерального бюджета в размере...