https://static.news.ru/photo/a1718e9c-3f73-11ea-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Президент Владимир Путин дал поручение Счётной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования средств, которые были выделены на проведение лесоустройства за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Счётной палате и Генпрокуратуре провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года, — сказано в тексте поручения.

Подготовить доклад нужно до 30 апреля. Ответственными назначены глава Счётной палаты Алексей Кудрин и генпрокурор Игорь Краснов.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер поручил министру обороны Сергею Шойгу разработать идеи для увековечения памяти о подвиге советской разведчицы Софьи Аракчеевой.