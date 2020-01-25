Президент Владимир Путин дал поручение Счётной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования средств, которые были выделены на проведение лесоустройства за последние пять лет. Об этом
Счётной палате и Генпрокуратуре провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года, — сказано в тексте поручения.
Подготовить доклад нужно до 30 апреля. Ответственными назначены глава Счётной палаты Алексей Кудрин и генпрокурор Игорь Краснов.
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер поручил министру обороны Сергею Шойгу разработать идеи для увековечения памяти о подвиге советской разведчицы Софьи Аракчеевой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен