Путин поручил проработать возможность привлечения ВС к борьбе с COVID-19

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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение Минобороны до 22 апреля представить варианты по привлечению специальных сил и средств военных для борьбы с COVID-19. Документ опубликован на сайте Кремля.

МО РФ представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых Сил РФ для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, — сказано в поручении.

Путин установил срок его исполнения до 22 апреля 2020 года.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля — 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, Путин поручил кабмину к 20 апреля дать прогнозы по заболеваемости COVID-19.