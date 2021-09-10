Путин поручил проиндексировать зарплату военным и силовикам

Российским военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют зарплату в 2022-2023 годах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в перечне поручений по итогам съезда партии «Единая Россия».

В 2022 и 2023 годах зарплаты военнослужащих и правоохранительных должны быть проиндексированы выше уровня инфляции. Поручение должно быть реализовано до 1 октября, говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным-контрактникам, курсантам и другим силовикам. Выплата будет произведена единовременно на основании приказов командиров, начальников или руководителей соответствующих воинских частей. Никаких удержаний из названной суммы производиться не будет.