Путин поручил представить идеи строительства ж/д маршрута до Баренцева моря

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 10 мая представить идеи по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индига, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее сообщалось, что в районе посёлка Индига в 2024 году начнётся строительство глубоководного морского порта.

Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги, — говорится в перечне поручений.

Владелец корпорации AEON Роман Троценко ранее сообщил ТАСС, что во второй половине 2024 года может начаться строительство глубоководного морского порта в районе посёлка Индига в Ненецком автономном округе. По его словам, будет создан новый морской порт общим объёмом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск — Индига (часть проекта «Баренцкомур»).

Ранее сообщалось, что в ОАО «РЖД» разработали предварительную конфигурацию третьей очереди расширения БАМа, которая включает в себя схему вывоза угля с Эльгинского месторождения, а также варианты расширения под другие новые грузы. В более дорогостоящий сценарий включены новый Кузнецовский тоннель, обходы Хабаровска, мост через Амур и другие масштабные объекты.