Путин поручил повысить уровень информированности граждан о соцвыплатах

https://static.news.ru/photo/83572692-4e77-11eb-b441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство должно принять меры для того, чтобы повысить уровень информированности жителей страны о социальных выплатах. Перечень поручений президента Владимира Путина кабмину по итогам пресс-конференции 17 декабря опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по повышению уровня информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах, а также осуществлять мониторинг оказания гражданам установленных мер поддержки, — сказано в документе.

Доклад о проделанной работе необходимо представить до 20 января 2021 года и далее отчитываться ежеквартально.

При этом москвичам с 1 января повысили все соцвыплаты и минимальную пенсию, учитывая городскую надбавку. Увеличение составило 3,7%. Соответствующие документы правительства столицы подписал мэр мегаполиса Сергей Собянин. Например, неработающим пенсионерам, проживающим в столице минимум 10 лет, теперь будут перечислять не менее 20 222 рублей в месяц вместо прежних 19 500 рублей. Та же категория граждан, находящихся в Москве менее 10 лет, согласно законам города, с 1 января начнёт получать не менее 13 496 рублей. В 2020 году минимальный размер пенсии для них составлял 12 578 рублей, сообщал NEWS.ru.