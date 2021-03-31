Путин поручил передать БСК в доверительное управление региону

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Президент России Владимир Путин поручил передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность Башкирии, 11,7% — в доверительное управление структурам, подконтрольным властям региона. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, отметив, что это позволит региональным властям полноценно управлять организацией.

Прошу правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан. Собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но, кроме этого, ещё 11,7% плюс одна акция, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики, — приводит ТАСС слова российского лидера.

Он также поручил членам правительства заключить соглашение с властями Башкирии о производстве и инвестировании в БСК, а также о механизмах контроля за использованием госимущества.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря прошлого года Арбитражный суд Башкирии постановил передать в пользу государства большинство акций Башкирской содовой компании. В пользу России истребованы 95,72% именных акций компании из незаконного владения частных АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия». Суд также постановил, что АО «Реестр» и банк «Уралсиб», бывшие номинальными держателями акций, должны списать ценные бумаги со счетов ответчиков и перевести их на счёт Росимущества.