Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать подготовку к проведению общероссийского голосования по изменениям в Конституцию страны.
Согласно документу,
Ранее NEWS.ru писал, что глава государства поручил в ближайшее время выделить ЦИК средства из бюджета на подготовку голосования по поправкам в Конституцию. При этом российский лидер подчеркнул, что объём средств не должен быть ниже, чем сумма, которая была выделена на выборы президента в 2018 году.
13 февраля Госдума утвердила во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон. Документ может быть принят, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов парламента. При этом Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.
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