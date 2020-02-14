https://static.news.ru/photo/62491ec8-4f0f-11ea-87c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать подготовку к проведению общероссийского голосования по изменениям в Конституцию страны.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, поручение касается органов государственной власти.

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства поручил в ближайшее время выделить ЦИК средства из бюджета на подготовку голосования по поправкам в Конституцию. При этом российский лидер подчеркнул, что объём средств не должен быть ниже, чем сумма, которая была выделена на выборы президента в 2018 году.

13 февраля Госдума утвердила во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон. Документ может быть принят, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов парламента. При этом Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.