Россия

Путин поручил изучить вопрос участия призывников в работе лабораторий

14:04, 03 апреля 2020
Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Глава страны Владимир Путин дал поручение Минобороны до 31 мая продумать вопрос об участии призывников в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Об этом сообщает сайт Кремля.

Ранее Путин подписал ряд поручений по итогам своей встречи с крупными российскими инвесторами, которые также опубликованы на сайте президентской администрации.

Проработать Минобороны России вопрос об участии граждан, проходящих военную службу по призыву, в работе соответствующих исследовательских и инженерных лабораторий, — указано в перечне поручений.

Срок реализации установлен до 31 мая 2020 года, ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как писал NEWS.ru, также президент поручил нарастить производство средств личной защиты. 

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