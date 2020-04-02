Путин поручил изучить вопрос участия призывников в работе лабораторий

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

С 7 апреля РЖД временно сокращает периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК» и отменяет 53 поезда дальнего следования. Из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться также на три пары меньше высокоскоростных «Сапсанов». Корректировка расписания проводилась в случае, если спрос на поездки составлял менее 25% от общего количества предложенных мест, и при наличии дублирующих поездов.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населёнными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отменённых, — говорится в сообщении РЖД. В РЖД отметили, что с...