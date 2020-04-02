Путин поручил изучить вопрос участия призывников в работе лабораторий

Глава страны Владимир Путин дал поручение Минобороны до 31 мая продумать вопрос об участии призывников в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Об этом сообщает сайт Кремля.
Ранее Путин подписал ряд поручений по итогам своей встречи с крупными российскими инвесторами, которые также опубликованы на сайте президентской администрации.
Проработать Минобороны России вопрос об участии граждан, проходящих военную службу по призыву, в работе соответствующих исследовательских и инженерных лабораторий, — указано в перечне поручений.
Срок реализации установлен до 31 мая 2020 года, ответственным назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как писал NEWS.ru, также президент поручил нарастить производство средств личной защиты.
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