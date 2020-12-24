Путин: у кабмина есть всё необходимое для достижения национальных идей

https://static.news.ru/photo/0599c42c-45de-11eb-88f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что у правительства России есть всё необходимое, чтобы в обязательном порядке достичь поставленных национальных целей развития.

Динамичное, уверенное развитие страны в XXI веке необходимо обеспечить. Я думаю, что вы со мной согласитесь, — когда мы сталкиваемся с большими задачами, то они не могут не зажигать, не могут не вдохновлять, они требуют новых подходов и решений. Повторю, что сказал 21 января на нашей первой встрече: у вас есть всё, чтобы национальные цели обязательно были достигнуты, — приводит слова президента РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что кабмин продолжит успешно выполнять задачи в конструктивном диалоге с муниципалитетами и регионами страны, с представителями бизнеса и некоммерческих организаций и будет опираться на поддержку российских граждан.

Доверие — это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства. Мы должны дорожить этим, — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил членам правительства, что ждёт от них готовности работать в том числе на новогодних праздниках.

У нас с вами работа непрерывного цикла. Ясно, что все будут в праздничной домашней обстановке, будут отдыхать, встречать Новый год, но ситуация, видите, непростая, поэтому рассчитываю на то, что вы всегда в строю и всегда сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось, — добавил президент.

Как писал NEWS.ru, Путин рассказал, что иногда за полночь обсуждал ситуацию с пандемией коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он похвалил членов правительства, отметив, что даже в самые тяжёлые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил. По словам президента, все министры сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность, работали в условиях больших нагрузок.