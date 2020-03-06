https://static.news.ru/photo/6e3d2db6-5f3e-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной Думы Фото: Kremlin.ru

Провести просветительскую работу в преддверии предстоящего всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, поручил руководителям думских фракций президент РФ Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что объяснить гражданам содержание поправок нужно не только по партийным линиям, но и в СМИ, интернете и в ходе личных встреч. Также он выразил надежду, что главы фракций окажут поддержку ЦИК в организации голосования.

Как бы мы с вами ни отработали закон, все равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть практически авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации. Им принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль. Это очень важно, чтобы люди знали, понимали, осознавали, за что они голосуют, — резюмировал Путин.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне не смогут проголосовать за понравившиеся поправки в Конституцию РФ, 22 апреля одобрять им придётся сразу все нововведения. Избирательный бюллетень будет представлять собой «комплексный обед», в котором и котлеты, и борщ, и винегрет уже оплачены при заказе. Об этом на Общероссийском электоральном форуме в Санкт-Петербурге заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.