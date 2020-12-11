Путин пообещал заняться контролем безопасности средств борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/eafec182-3bc7-11eb-9235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин пообещал дать поручение соответствующим ведомствам по контролю за эффективностью и безопасностью средств, которые необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.

Таким образом глава страны ответил на просьбу зампреда Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирины Киркоры. Она обратилась к Путину с предложением дать поручение, которое гарантирует сертификацию и контроль безопасности и эффективности дезинфицирующих средств.

Киркора также предложила вести и лицензирование организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. По её словам, сейчас в открытом доступе нет информации о том, какое влияние оказывают эти средства на здоровье человека и природу.

И дезинфицирующие средства. То, что Вы сказали, да, наверное, всё это возможно. Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти. Я обязательно на это обращу внимание и обязательно этим займёмся, — ответил Путин.

Путин отметил, что санитайзеры разбавляют не из-за их дефицита, это, по мнению президента, «связано просто с попытками тривиальной кражи какой-то». Российский лидер заверил, что даст поручение о контроле и лицензировании производителей дезинфицирующих средств, но сначала нужно убедиться, что «это лицензирование не станет очередным барьером на пути решения стоящих перед нами задач».

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает, что в России наблюдается очень много бюрократии, а при регистрации лекарственных средств даже её перебор.