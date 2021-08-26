Путин пообещал помочь со строительством пантеона в Беслане

Президент России Владимир Путин пообещал помочь с реабилитацией, обучением пострадавших в Беслане, строительством пантеона в честь погибших. Он отметил, что это трагическая история, требующая особого внимания, передаёт сайт Кремля.

Глава государства встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и одобрил строительство памятных объектов в Беслане.

Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет, — сказал Путин.

Террористы, приехавшие в Северную Осетию из соседней Ингушетии, захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. Боевики в течение двух с половиной дней удерживали в здании школы более тысячи заложников, включая школьников и грудных детей. На третий день в помещениях учебного заведения сработали взрывные устройства, начался пожар. После первых взрывов спецназ ФСБ начал штурм здания. В результате теракта погибли 333 человека, не менее 783 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Беслане на 88-м году жизни умерла экс-директор школы № 1 Лидия Цалиева, которая оказалась в числе заложников во время теракта в сентябре 2004 года.

Цалиева получила травмы во время террористического акта, но ей удалось выжить. После освобождения школы от боевиков её выносили из здания на руках. В 2005 году по состоянию здоровья она оставила должность директора и вышла на пенсию.