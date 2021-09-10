Путин понаблюдает за учениями «Запад-2021» на полигоне Мулино

Российский президент Владимир Путин 13 сентября посетит полигон Мулино в Нижегородской области. Там пройдёт основной этап учений «Запад-2021», сообщили в Кремле.

В ходе основного этапа вооружённые силы России вместе с воинскими контингентами ВС Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника.

Особое внимание будет уделено ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому группировки условного противника.

Белорусско-российские учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в Российской Федерации и на пяти — в Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил военные учения «Запад-2021». Он отметил, что сценарии, которые там обыгрываются, несут «очень большие риски».

При этом он не уточнил, что именно в этих учениях вызывает опасения у МИД Украины. Не исключено, что это связано с последними заявлениями президента страны Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля».