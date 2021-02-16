Президент положительно оценил работу нынешнего созыва Госдумы

https://static.news.ru/photo/f51d746e-70fc-11eb-b647-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент положительно отозвался о текущем созыве Государственной думы. По его словам, депутаты за пять лет повысили темп интенсивной и профессиональной работы.

Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его — приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее, — заявил президент.

В преддверии выборов, которые состоятся в сентябре 2021 года, президент призвал депутатов и претендентов на мандаты парламентариев не просто ругаться между собой, а выстраивать конструктивные диспуты и диалоги.

Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четвёрки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны, — указал Путин.

Ранее NEWs.ru писал, что, по словам Путина, Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму извне и не позволит подрывать российский суверенитет.