Путин подписал закон, реформирующий систему ОМС

https://static.news.ru/photo/4cf00c4e-397e-11eb-bec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС). По нему фонд ОМС получит часть полномочий страховщиков.

Теперь фонд сможет организовывать медицинскую помощь, которую оказывают федеральные медицинские организации. Нормативы по предоставлению специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, а также нормативы за единицу финансовых затрат будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.

Объёмы предоставления медицинской помощи будут распределяться между федеральными медицинскими организациями по решению федерального органа исполнительной власти с учётом мощностей этих организаций и объёмов оказания медицинской помощи за счёт иных источников финансирования. Порядок распределения будет установлен кабмином.

Нормативный объём средств, предоставляемый территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией, установлен в размере 0,8-1,1%.

Также закон предусматривает ведение фондом ОМС единого реестра организаций, оказывающих помощь по полису ОМС. Подведомственные Минздраву организации будут оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе через специализированную скорую, а также медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой ОМС.

Как писал NEWS.ru, в тарифы ОМС могут включить услуги телемедицины. Предложения по внедрению цифровых технологий мониторинга и ведения пациентов планируют направить в Минздрав РФ в марте 2021 года. Разработкой рекомендаций занимается рабочая группа, в которую вошли специалисты в области медицины, в том числе, главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.