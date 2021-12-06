Путин подписал закон против авиадебоширов

Путин подписал закон против авиадебошировПутин подписал закон по сдерживанию дебоширов на борту самолётов
Закон об изменении мер, применяемых экипажами воздушных судов к авиахулиганам, подписал президент России Владимир Путин. Нововведения касаются в том числе применения в отношении дебоширов специальных средств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения
Для установления порядка на борту самолёта членам экипажа и сотрудникам служб безопасности разрешается применять «специальные средства сдерживания, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса».
Ранее законопроект, который позволяет экипажам самолётов использовать против авиадeбоширов специальные средства сдерживания, приняла Госдума, он был направлен на подпись президенту.
Перечень средств сдерживания, порядок дeйствий членов экипажа будет утверждать правительство. Закон вступит в cилу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
В настоящее время в России за нарушение правил безопасности на транспорте введена уголовная ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.