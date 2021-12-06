Путин подписал закон против авиадебоширов

Закон об изменении мер, применяемых экипажами воздушных судов к авиахулиганам, подписал президент России Владимир Путин. Нововведения касаются в том числе применения в отношении дебоширов специальных средств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в главу XII Воздушного кодекса РФ, в статью о правах членов экипажей и сотрудников службы авиабезопасности при совершении противоправных действий на борту воздушного судна. В частности. отныне члены экипажа и охрана имеют право, в случае распоряжения командира воздушного судна, применять все необходимые меры, включая принуждение, в отношении персоналий, создающих угрозу безопасности самолёту или жизни и здоровью других граждан, отказывающихся подчиняться командиру лайнера.

Для установления порядка на борту самолёта членам экипажа и сотрудникам служб безопасности разрешается применять «специальные средства сдерживания, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса».

Ранее законопроект, который позволяет экипажам самолётов использовать против авиадeбоширов специальные средства сдерживания, приняла Госдума, он был направлен на подпись президенту.

Перечень средств сдерживания, порядок дeйствий членов экипажа будет утверждать правительство. Закон вступит в cилу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

В настоящее время в России за нарушение правил безопасности на транспорте введена уголовная ответственность с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.