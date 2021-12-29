Путин подписал закон об образовательных веб-ресурсах

Путин подписал закон об образовательных веб-ресурсахПутин подписал закон об использовании в школах подтверждённых государством веб-ресурсов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в колледжах и школах только подтверждённых государством веб-ресурсов и электронных учебно-методических материалов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Этот закон предусматривает, что реализация учебными заведениями основных общеобразовательных программ и программ среднего образования с использованием онлайн-обучения будет проходить с применением исключительно государственных информационных систем.
Государственные образовательные учреждения в программах обучения
Электронные образовательные ресурсы внесены в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов.
Ранее сообщалось что в России в 2022 году появится образовательное приложение для создания и просмотра видеоматериала. В данный момент идёт конкурс среди потенциальных авторов, заявки на который подали свыше 10 тысяч человек.
Участники конкурса пройдут бесплатное обучение, а по его итогам в течение месяца будут записывать образовательный материал. Готовый контент войдёт в базу приложения, а школы, с которыми есть договорённости, будут включать его в образовательный процесс.