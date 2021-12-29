Путин подписал закон об образовательных веб-ресурсах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об использовании в колледжах и школах только подтверждённых государством веб-ресурсов и электронных учебно-методических материалов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Этот закон предусматривает, что реализация учебными заведениями основных общеобразовательных программ и программ среднего образования с использованием онлайн-обучения будет проходить с применением исключительно государственных информационных систем.

Государственные образовательные учреждения в программах обучения выбирают не только включённые в утверждённые перечни учебные материалы, но и электронные образовательные ресурсы, которые входят в федеральный список ресурсов, допущенных к использованию Минпросвещения России.

Электронные образовательные ресурсы внесены в перечень по результатам экспертизы содержащихся в них учебно-методических материалов.

Ранее сообщалось что в России в 2022 году появится образовательное приложение для создания и просмотра видеоматериала. В данный момент идёт конкурс среди потенциальных авторов, заявки на который подали свыше 10 тысяч человек.

Участники конкурса пройдут бесплатное обучение, а по его итогам в течение месяца будут записывать образовательный материал. Готовый контент войдёт в базу приложения, а школы, с которыми есть договорённости, будут включать его в образовательный процесс.