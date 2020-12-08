Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии

https://static.news.ru/photo/dbe277a8-3946-11eb-ab9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, замораживающий выплату накопительной части пенсий до конца 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно российскому законодательству, такая норма действует до 2021 года. В 2019 году Путин уже подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году.

Как писал NEWS.ru, ранее этот закон приняли депутаты Госдумы. Согласно финансово-экономическому обоснованию, его реализация приведёт к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету ПФР в 2023 году, на 669,3 млрд рублей. На сегодняшний день накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, а также у участников программы софинансирования пенсий и тех, кто направил на эти цели средства маткапитала.