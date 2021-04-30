Путин подписал закон о создании реестра социально ориентированных НКО

Закон о переходе к формированию единого реестра социально ориентированных некоммерческих организаций подписал президент РФ Владимир Путин. Закон нацелен на повышение эффективности господдержки и стимулирования НКО. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон
Ранее существовало два реестра НКО: реестр социально ориентированных некоммерческих компаний, участники которого являются получателями грантов и субсидий главы РФ, и реестр НКО, наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса.
Взносы в эти организации позволяли юрлицам уменьшить налог на прибыль.
Ранее сообщалось, что профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО. В частности, эти организации и их подразделения обяжут ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО запретят регистрировать в жилых помещениях.