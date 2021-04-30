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Путин подписал закон о создании реестра социально ориентированных НКО

21:56, 30 апреля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Закон о переходе к формированию единого реестра социально ориентированных некоммерческих организаций подписал президент РФ Владимир Путин. Закон нацелен на повышение эффективности господдержки и стимулирования НКО. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие введение единого реестра социально ориентированных организаций некоммерческого толка. В этой связи исключаются нормы формирования двух реестров НКО. Определять критерии для включения организаций в новый единый реестр будет правительство России.

Ранее существовало два реестра НКО: реестр социально ориентированных некоммерческих компаний, участники которого являются получателями грантов и субсидий главы РФ, и реестр НКО, наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса.

Взносы в эти организации позволяли юрлицам уменьшить налог на прибыль.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО. В частности, эти организации и их подразделения обяжут ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО запретят регистрировать в жилых помещениях.

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