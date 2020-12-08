Путин подписал закон о смене назначения материнского капитала

https://static.news.ru/photo/0ea352f2-394c-11eb-8a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий женщинам, передумавшим направлять материнский капитал на формирование накопительной пенсии, в течение полугода с момента поступления средств на счёт ПФР отозвать их и перенаправить на другие цели. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроектом предлагается установить срок (шесть месяцев после поступления отозванных средств на счёт ПФР), в течение которого владелец государственного сертификата может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — говорится в пояснительной записке.

Как уточняет «Москва 24», размер срока выбран из-за продолжительности процедуры оформления документов. Если заявление о новой цели распределения средств отсутствует, то можно будет повторно направить отозванные средства на формирование накопительной пенсии.

Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 483 882 рублей и до 639 432 рублей на второго ребёнка. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.