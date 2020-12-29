https://static.news.ru/photo/de0385aa-4a93-11eb-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников. В подобных ситуациях им грозит серьёзное взыскание и временная дисквалификация.

Закон вводит для государственных и муниципальных служащих санкции за оскорбление в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а при повторном правонарушении — от 100 тысяч до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за такие провинности на год, а при повторном случае — до двух лет, передаёт РИА Новости.

Закон также корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оно может быть выражено не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Отмечается, что деяние недопустимо в условиях публичности с использованием Интернета или в отношении нескольких лиц.

За оскорбление предусмотрен более высокий, чем прежде, штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс.), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (сейчас от 10 тыс. до 30 тыс.), для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. (сейчас от 50 тыс. до 100 тыс.).

За оскорбление в публичном выступлении или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определённых, штраф для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс.), для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс.), для юрлиц — от 200 тыс. до 700 тыс. (сейчас от 100 тыс. до 500 тыс.).

Помимо прочего, за бездействие по предотвращению распространения оскорблений в СМИ или Интернете будет грозить штраф для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. до 30 тыс.), а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс.).

Кроме прочего, подписанный главой государства закон уточняет в Кодексе об административных правонарушениях понятие «клевета» и наказание для юрлиц, которых нельзя наказать по аналогичной статье УК. В этой связи за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, им будет грозить штраф от 500 тысяч до 3 млн рублей. Одновременно с этим, Путин подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за клевету, писал NEWS.ru.