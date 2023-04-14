Путин подписал закон о приеме на целевое обучение в один вуз вместо пяти

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета, теперь смогут подать заявку на целевое обучение только в одном вузе, сообщает портал правовой информации. Ранее студенты могли подавать до пяти заявлений на целевое обучение.

Закон также предписывает заказчикам целевого обучения размещать предложения о заключении договоров на цифровой платформе «Работа в России» в сфере занятости. Путин подчеркнул, что дипломы о высшем образовании, полученные выпускниками вузов по текущим программам, не будут пересматриваться из-за изменений в системе образования.

24 мая Министерство образования и науки РФ заявило, что Болонская система для России стала уже прожитым этапом. В стране собираются создать новую систему, основанную на собственном опыте и наработках. Ведомство предполагает, что переход будет постепенным.

Отказ от Болонской системы образования не повлияет на процедуру и состав единого государственного экзамена для выпускников школ, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ-2022. По его словам, это не связанные между собой процессы.

Ранее экс-начальник нормативно-правового отдела Минобрнауки Дарья Митина заявила, что вопрос о ЕГЭ в Минобрнауки вообще пытаются не трогать. Она подтвердила слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, что ЕГЭ никогда не был частью Болонской системы.