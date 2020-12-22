Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное место сенатора

https://static.news.ru/photo/bbbf2b88-4436-11eb-ae3f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о праве бывшего президента претендовать на пожизненную квоту сенатора. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Теперь в Совет Федерации от каждого субъекта РФ войдут по два представителя. Один из них от законодательного органа госвласти, другой — от исполнительного. Срок их полномочий соответствует тому, который установлен госорганом.

Президент страны становится сенатором пожизненно после исполнения своих полномочий согласно установленному сроку или если он оставил высший пост страны, уйдя в отставку.

В Совфед также будут входить 30 представителей России, которых назначит президент. Только семь из них могут быть сенаторами пожизненно. Срок полномочий других назначенных президентом сенаторов составит 6 лет.

Стать членом верхней палаты парламента может быть только российский гражданин в возрасте от 30 лет. Его репутация должна быть безупречной, а жить он должен только в России, не иметь ни вида на жительство, ни гражданства другой страны. У кандидата с судимостью средней тяжести стать членом СФ также не получится.

На пожизненный пост сенатора при этом смогут претендовать только граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед отечеством. Они могут быть как в сфере государственной, так и в общественной, но их наличие обязательно.

Этот закон внёс на рассмотрение Госдумы президент РФ.

21 декабря Путин подписал указ о составе Госсовета. Возглавит этот орган власти сам глава государства. Документ вступает в силу со дня подписания, 21 декабря.

Государственный совет является конституционным органом, состав которого формируется президентом в целях обеспечения работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также направлений социально-экономического развития, писал NEWS.ru.