Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза РФ по миграционной политике

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В документе сказано , что задачи комиссии — «обеспечивать национальную безопасность РФ в миграционной сфере и регулировать миграционные процессы в интересах социально-экономического развития страны», а также выполнение задач по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.

Главой новой структуры будет назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в конце декабря письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство. В частности, глава СК РФ выделил инцидент в Выборге, где шесть узбеков избили двух сотрудников полиции.