Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза РФ по миграционной политике

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В документе
Главой новой структуры будет назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в конце декабря письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявил о росте преступности среди мигрантов и предложил ужесточить законодательство. В частности, глава СК РФ выделил инцидент в Выборге, где шесть узбеков избили двух сотрудников полиции.