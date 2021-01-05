Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими болезнями

https://static.news.ru/photo/87722fd8-4ff3-11eb-87bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 6 января, подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями. Организация получит название «Круг добра».

Ранее стало известно, что фонд помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней.

Путин сообщил о создании фонда «Круг добра» накануне. Как отметил президент, за счёт повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% (которая предполагается по новому российскому законодательству) будет обеспечен ежегодный доход в 60 млрд рублей. Эти деньги и пойдут на поддержку детей с редкими заболеваниями.

Главой фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, недостаточно отговорить женщину делать аборт, необходимо создать условия, чтобы она могла поставить ребёнка на ноги и дать ему образование и жильё. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания, посвящённого социальным вопросам.