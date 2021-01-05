Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими болезнями

Президент России Владимир Путин в среду, 6 января, подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями. Организация получит название «Круг добра».
Ранее стало известно, что фонд помощи детям с орфанными (редкими) заболеваниями выделит деньги на помощь четырём тысячам детей, которым требуется дорогостоящее лечение. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в перечень редких заболеваний, по которым будет оказываться помощь, вошло около 30 болезней.
Путин сообщил о создании фонда «Круг добра» накануне. Как отметил президент, за счёт повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% (которая предполагается по новому российскому законодательству) будет обеспечен ежегодный доход в 60 млрд рублей. Эти деньги и пойдут на поддержку детей с редкими заболеваниями.
Главой фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко,
Как ранее писал NEWS.ru, недостаточно отговорить женщину делать аборт, необходимо создать условия, чтобы она могла поставить ребёнка на ноги и дать ему образование и жильё. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания, посвящённого социальным вопросам.