Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших в ходе спецоперации

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке детей военнослужащих, которые погибли в ходе военной операции на территории Украины. Об этом российский лидер заявил на Параде Победы. Соотвествующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. По словам главы государства, гибель каждого солдата и офицера — горе и невосполнимая утрата для родных и близких. Он добавил, что государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой семьи, в которых погиб участник спецоперации на Украине.

Особую поддержку окажем детям погибших и раненных боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан, — сказал он.

В российских вузах появится квота на приём для детей участников спецоперации. Согласно тексту указа, дети погибших участников спецоперации на Украине смогут поступить в вузы в пределах квоты без вступительных экзаменов.

На Красной площади в Москве начался военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

В конце апреля Путин утвердил указ о поддержке волонтёров, работающих на территории Донецкой и Луганской республик. Он предписывает выплату в размере 5 млн рублей семьям погибших в ходе спецоперации волонтёров.

Президент России также подписал указ о единовременных выплатах в 5 и 3 млн рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР или их семьям, в случае гибели или ранения.