https://static.news.ru/photo/f2fc499e-692d-11ea-9a62-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы, которые обеспечат реализацию его послания Федеральному собранию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки подразумевают увеличение бюджетных расходов в текущем году на 162,7 млрд руб. Таким образом данный показатель составит 19,666 трлн рублей.

В 2021 году расходы бюджета увеличатся ещё на 556,9 млрд руб. и составят 21,19 трлн. В 2022 году - на 677,6 млрд руб., до 22,44 трлн руб.

Исходя из поправок, подписанных Путиным, государство для реализации мер из послания за три года израсходует 4,57 трлн руб. из федерального бюджета. Новые - около 2 трлн и 1,85 трлн руб. соответственно.

В документе поясняется, что дополнительные деньги потребуются для выплаты детских пособий для семей с малышами от трёх до семи лет, а также для расширения программы маткапитала для семей с первенцами. Кроме того, на 150 тыс. руб. увеличатся выплаты при рождении второго или последующих детей.