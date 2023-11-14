Путин подписал поправки к закону о выборах президента: что изменилось Владимир Путин утвердил проект поправок в закон о выборах президента

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства, говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Что об этом известно?

Что изменится на избирательных участках в воинских частях

В подписанном президентом законе говорится, что вводятся ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. Делать подобные кадры смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части.

Согласно новому закону, на избирательном участке в воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, участковая комиссия формируется из числа находящихся там военнослужащих, членов их семей и других избирателей, проживающих в пределах ее расположения.

Выборы при военном положении

Президент России также скорректировал сроки передачи главами регионов, где действует военное положение, предложений в ЦИК о назначении выборов или референдума. Теперь в случае с выборами в региональные органы власти интервал меняется до 95–105 дней, в местное самоуправление — до 85–95 дней. А предложение о проведении регионального референдума должно быть подано в течение пяти дней.

Также в документе говорится, что решение о проведении федеральных выборов во время военного положения принимает ЦИК РФ по итогам консультаций с Минобороны России, ФСБ России и главой соответствующего региона.

Что еще нового

На избирательных участках съемку смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с российским законодательством, и при этом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных, содержащихся в списках избирателей и иных документах.

Отмечается, что на заседаниях избирательных комиссий (установлении итогов, определении результатов, при подсчете голосов) могут быть аккредитованы только те представители СМИ, которые работают в редакциях на основании трудового договора.

Также уточняется, что теперь запрещается проводить предвыборную агитацию на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Помимо этого, в законе закрепляется норма о том, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода, и устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.

В законе указывается, что на избирательных участках за пределами территории России время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан России.

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