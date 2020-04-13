Путин: пик эпидемии коронавируса ещё не пройден даже в Москве

https://static.news.ru/photo/64c3935e-7d8b-11ea-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия ещё не достигла пика эпидемии COVID-19. Он не пройден даже в столице, где больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

При этом глава страны считает, что меры по борьбе с распространением заболевания, принятые в Москве, являются оправданными. Об этом он сказал во время совещания по ситуации с пандемией COVID-19, которое проходило в режиме видеоконференции.

Как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причём не пройден даже в Москве. Поэтому меры, которые введены городскими властями Москвы, считаю оправданными, — отметил Путин.

Президент также подчеркнул важность того, «чтобы все технические и административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан».

В настоящий момент в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Из них 11 513 тысяч заражённых в Москве. От заболевания по всей России излечились 1470 человек, умерли 148.

При этом ранее президент заявил, что Москва, Московская область и города-миллионники являются территориями с повышенным риском в условиях коронавируса, писал NEWS.ru.