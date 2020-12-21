Путин: пандемия требует предельной ответственности от всех стран

https://static.news.ru/photo/c9d35b70-437a-11eb-acd5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Все государства в мире должны быть предельно ответственны во время пандемии коронавируса, однако за это время вспыхивали конфликты и подрывалась стабильность и безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Российский лидер назвал уходящий год тяжёлым и трудным для всего мира из-за эпидемии COVID-19.

Само время, казалось бы, требует от лидеров государств, от всего мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. Но, к сожалению, далеко не всегда это было именно так. Мы видели, как вспыхивали новые и обострялись застарелые региональные конфликты, предпринимались действия, направленные на подрыв глобальной стабильности, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что несмотря на эту сложную и беспрецедентную обстановку, Минобороны РФ выполняло все поставленные задачи профессионально и эффективно, так же как и подразделения армии и флота.

Говорю сейчас о несении боевого дежурства, о ратной учебе, об организации призыва на военную службу и — конечно, это главная, ключевая задача — о перевооружении войск, — уточнил Путин.

На данный момент необходимо использовать достижения и возможности всех стран мира для того, чтобы одержать победу над коронавирусом, ранее заявил российский лидер, сообщал NEWS.ru.