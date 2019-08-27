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Первый испытательный полёт российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 запланирован на 2023 год.

Конструктор программы CR929 от России Максим Литвинов сообщил журналистам, что через несколько лет после испытаний могут начаться поставки лайнера коммерческим эксплуатантам. Как писал News.ru, во время посещения авиасалона МАКС-2019 в...