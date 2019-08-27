Президент России Владимир Путин 27 августа прибыл в Саратов, где ознакомится с работой нового аэропорта Гагарин.
Российский лидер прилетел в Саратов из Жуковского после посещения международного авиасалона МАКС-2019 и проведения переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее News.ru писал, что в аэропорту Гагарин приземлился тестовый рейс, выполненный авиакомпанией «Победа». Регулярное сообщение стартовало 20 августа.
Возведение аэропорта в Саратове было профинансировано ВЭБ из средств Фонда национального благосостояния. Всего на строительство Гагарина было потрачено 5,4 млрд рублей.