Путин ответил Сладкову про СВО одним словом: что пишут военкоры 10 августа Александр Сладков спросил президента, почему Минск остается в стороне от конфликта

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали основные события вокруг специальной военной операции на Украине. Сладков рассказал, считает ли президент России целесообразным участие Белоруссии в СВО. Поддубный назвал украинского командира, который будет руководить обороной Купянска. Руденко предсказал более активное использование Черноморского флота для ударов по военным целям на Украине. Что пишут военкоры 10 августа — в материале NEWS.ru.

Евгений Поддубный назвал командующего обороной Купянска

Военный корреспондент Евгений Поддубный полагает, что командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский будет руководить обороной Купянска в Харьковской области. Бои за город могут начаться в ближайшие недели.

«Руководить обороной Купянска назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Накануне он посетил город. На Купянском направлении штурмовые отряды „Западной“ группировки войск, при поддержке артиллерии и авиации, продолжают продвижение вперед, ежедневно захватывая опорные пункты противника и улучшая тактическое положение», — рассказал журналист.

Последние недели российские подразделения продвигаются в направлении Купянска. Днем ранее 9 августа украинские власти объявили эвакуацию жителей города и еще 37 населенных пунктов.

Андрей Руденко предсказал активизацию ВМС РФ из-за Гордона

Военный репортер Андрей Руденко полагает, что удары Черноморского флота по военной инфраструктуре ВСУ опровергают слова украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) о «чудо-оружии», которое «лишает российский флот значения».

«Как утверждает этот безумный человек, Черноморский флот уже ничего не значит и корабли будут тонуть каждый день. Пока, правда, все идет в обратном порядке — корабли Черноморского флота ежедневно наносят ракетные удары по военным объектам. После таких высказываний, я уверен, работа по уничтожению противника с помощью наших ВМС возрастет кратно. Спасибо Гордону», — подчеркнул Руденко.

Фото: МО РФ

Александр Коц назвал категории украинцев, которым не придется участвовать в СВО

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал заявление главы фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тараса Чмута, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину.

«Чмута надо бы дополнить. Воевать будут все кроме: уже сбежавших из страны, детей министров и олигархов, толстых военкоматчиков, многочисленных депутатов и их помощников, граждан при деньгах, сумевших откупиться. По Оруэллу: все животные равны, но некоторые — равнее», — отметил Коц.

Герман Куликовский рассказал об уроке, который извлекли США из СВО

Военный эксперт Герман Куликовский обратил внимание на тендер Пентагона на разработку малогабаритного беспилотника для поражения бронетехники. Эксперт полагает, что США решили развивать эту технологию, потом что она хорошо зарекомендовала себя на СВО.

«Учиться на войне нужно всегда, и Штаты уже вынесли для себя немало уроков, от переоценки роли обычных (неуправляемых) систем вооружения, до необходимости иметь собственные дроны для борьбы с бронетехникой. Как минимум, можно сделать вывод, что уже поставленные Киеву дроны американского производства типа Phoenix Ghost и Switchblade по тем или иным причинам не устраивают самих американцев», — отмечает Куликовский.

Россия использует для уничтожения бронетехники дроны-камикадзе «Ланцет» и «Куб», разработанные группой компаний ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». О запуске в США новой программы малогабаритных БПЛА, способных поражать бронетехнику, в начале августа сообщило издание Defense News.

Сергей Колясников: «До Купянска меньше 10 километров»

Военкор Сергей Колясников со ссылкой на источники сообщил, что передовые российские подразделения находятся на подступах к Купянску.

«Тем временем до Купянска уже меньше 10 километров. Северный фронт ВСУ продолжает сыпаться, личное присутствие генерала ВСУ Сырского не помогло», — подчеркнул Колясников.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский назвал целью ВС России на Харьковском направлении установление контроля над Купянском.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Александр Сладков рассказал, что думает Путин об участии Белоруссии в СВО

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что думает президент России Владимир Путин о неучастии Белоруссии в специальной военной операции на Украине.

«У меня была возможность лично спросить Владимира Путина, почему не воюет Белоруссия. Верховный ответил: „Зачем?“. Я подумал и понял, что я с ним абсолютно согласен», — написал журналист.

Владислав Шурыгин призвал создать систему оповещения об артиллерийском обстреле

Военный обозреватель Владислав Шурыгин призвал создать систему оперативного оповещения об артиллерийских ударах. Функции оповещения можно возложить на МЧС, предложил эксперт.

«Почему на девятый год боевых действий в Донецке не существует никакой системы предупреждений об артиллерийских обстрелах? Прекрасно известно откуда бьют по Донецку. Время полета снаряда от 20 до 35 секунд. За эти золотые секунды у большинства тех, кто погиб на улицах Донецка, было достаточной времени, чтобы укрыться или спрятаться, или просто успеть упасть на землю. Но их никто не предупредил.

Современные артиллерийские РЛС позволяют с высокой точностью даже определить по траектории место падения снаряда. При создании соответствующей программы оповещения и службы, которая этим занимается (да тоже МЧС), можно спасти многих», — подчеркнул Шурыгин.

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