Путин отверг вероятность национального локдауна в России

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В России не планируется вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее и власти Москвы, где ежедневно выявляется наибольшее в РФ число заразившихся, заявили, что не планируют вводить в городе локдаун. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас в столице нет того роста заболеваемости COVID-19, как это было весной. Число пациентов с коронавирусом в больницах города стабильно уже 1,5 месяца. Медицинская система справляется.

Ранее Собянин сообщил, что непопулярные решения, за которые критиковали московские власти, в экстренной ситуации спасли десятки тысяч жизней в условиях пандемии. По его мнению, главной мерой поддержки предпринимательства являются не бюджетные вливания и льготы, а возможность работать без карантинных ограничений и масштабных локдаунов. Поэтому власти будут до последнего воздерживаться от радикальных мер, мобилизуя максимально всю систему здравоохранения, писал NEWS.ru.